Hakkari'de okullar yarın da tatil - Son Dakika
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Hakkari'de okullar yarın da tatil

6 saat önce

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

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Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.


Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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