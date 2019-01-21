Hakkari'de Okullar Yükümlüler ile Güzelleşiyor

Hakkari ve Şemdinli ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Hakkari ve Şemdinli ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.



Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.



Hakkari'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz, Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı.



Balık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetim ve takibini yaptığı yükümlülerin, yarıyıl tatili olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda boya, badana, tadilat ve benzeri ufak onarım işlerinde çalıştırılması kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.



Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin özellikle son dönemde etkin faaliyet yürüttüğünü belirten Balık, şöyle konuştu:



"Özellikle hükümlüler hakkında verilen kararların denetimi ve takibini yapmak, hükümlülerin iyileştirilip, ıslah edilip topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan bir ceza ve infaz sistemidir. Bu sistem çerçevesinde Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlülerimizi 15 tatil boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarımızda görevlendirdik. Hükümlülerimizin topluma kazandırılmış, ıslah edilmiş bir şekilde cezalarının infazını amaçlamaktayız."



Ardından denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 11 yükümlü, okulun koridor ve sınıflarında temizlik yaptı.





Şemdinli



Şemdinli ilçesinde de Cumhuriyet İlköğretim Okulunda program düzenlendi. Denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 33 yükümlü, okulun koridor ve sınıflarını yıkadı.



Programa, Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Baltu, Belediye Başkan Yardımcısı Veysi Göz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halis Arıcı da katıldı.

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