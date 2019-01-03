Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Okullara Kar Tatili

Hakkari'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Hakkari'de okullara kar tatiliHAKKARİ - Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Hakkari'de okullara kar tatili

HAKKARİ - Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.
Hakkari'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde bugün (Perşembe) öğleden sonrası için eğitime ara verildiğini söyledi. Yetkileri, 4 Ocak 2019 günü için de değerlendirme yaptıklarını ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel
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