Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Okullara Kar Tatili, Van'da 237 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de Okullara Kar Tatili, Van'da 237 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkiliyor.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkiliyor. 237 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari merkezde ise, ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari merkezde ise, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde de 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildi.

BAHÇESARAY'DA OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime-öğretime bugün için ara verildi.

Van ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:29 Kaynak: DHA

Bahçesaray, Hakkari, Van, Kar, Güncel
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