Hakkari'de Okullararası Atletizm Yarışması
55 dakika önce
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamından okullararası final yarışması düzenlendi.
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamından okullararası final yarışması düzenlendi.
İl ve ilçelerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü yolu güzergahında yarıştı.
Yarışmaya 4 kategoride 32 sporcu katıldı.
Çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporcuların 30 Mart'ta Bitlis
'te düzenlenecek yarışmaya katılacakları belirtildi.
Atletizm İl Temsilcisi Sacit Keskin
, yarışmanın renkli geçtiğini belirterek, "Bu güzel ortamda çocuklarla spor yaptığımız için mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:46 Kaynak: AA
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