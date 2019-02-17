Hakkari'de "Okullararası Halk Oyunları Yarışması"
1 saat önce
HAKKARİ (AA ) - Hakkari'de "Okullararası Halk Oyunları Yarışması" yapıldı.
HAKKARİ (AA ) - Hakkari
'de "Okullararası Halk Oyunları Yarışması" yapıldı.
Kapalı spor salonu'nda düzenlenen yarışma, ilk,orta ve lise olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek okullararası düzenlenen halk oyunları müsabakalarına 20 ekibin katıldığını ve dereceye giren orta okul ve lise ekiplerinin 9 Mart'ta Van
'da düzenlenecek olan bölge yarışmasında Hakkari'yi temsil edeceğini söyledi.
Yarışmanın ardından dereceye giren ekiplere ödüller verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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