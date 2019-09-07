Hakkari'de okullarda alınacak önlemler konuşuldu

Hakkari'de 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak önlemler konuşuldu.

Vali İdris Akbıyık başkalığında Valilik Toplantı Salonundan yapılan toplantıda, okullarda alınacak önlemler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akbıyık, geleceğin teminatı olan çocuklara çağın şartlarına göre en iyi eğitimi vermek istediklerini söyledi.

Amaçlarının ülkesine ve dünyaya faydalı çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari birçok alanda olduğu gibi maalesef eğitim alanından iyi durumda değil. Hazırlamış olduğumuz projelerle ve yaptığımı teşviklerle eğitime çok daha fazla önem veriyoruz. Bu amaçla 'Bir Kitap Bir İnsan Projesi'ni başlattık. Dokunduğum her çocuğa kitap hediye etmeye çalışıyoruz. 10 binin üzerinden kitap verdik. Tabi eğitim uzun soluklu bir iş, kısa sürede halledilebilecek bir konu değil. Ama bir yerden başlamak gerekiyor."

Okul çevresinde gerekli tüm önlemleri alacaklarını anlatan Akbıyık, "Birçok yerde uyuşturucu madde ya da sigara, alkol gibi satışlar olabiliyor. Bizler polisimiz ve jandarmamızla okul çevresinden her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Haluk Baş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve okul müdürleri katıldı.