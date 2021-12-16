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Hakkari'de okulların kütüphaneleri meslek liselilerin eliyle şekilleniyor - Son Dakika

Hakkari'de okulların kütüphaneleri meslek liselilerin eliyle şekilleniyor

16.12.2021 12:04
Hakkari'de okulların kütüphaneleri meslek liselilerin eliyle şekilleniyor

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, Hakkari ve ilçelerindeki 93 okulun kütüphanesi, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Yüksekova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, Hakkari ve ilçelerindeki 93 okulun kütüphanesi, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Yüksekova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, kentte kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının tedarikçi okulları arasında yer alan iki lisede, 20 öğretmen ve 100 öğrenci, kent merkezi ve ilçelerdeki 93 okulda kütüphane oluşturulması için çaba harcıyor.

Teorik bilgilerini atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde metal ve ahşap malzemelerle kitaplıklar ve çalışma masaları tasarlıyor.

Hem kendilerini geliştiren hem de ekonomik gelir elde eden öğrenciler, tamamladıkları ürünleri kent merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki okullara götürüp kurulumunu yapıyor.

Şu ana kadar 72 kütüphaneyi tamamlayan öğrenciler, kalan 21 kütüphane için gerekli olan malzemeleri de gelecek haftaya kadar teslim etmeyi hedefliyor.

"Her şey çocuklarımız için"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, kentte ve ilçelerde kütüphanesi bulunmayan okulları tespit ederek çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının bu çalışmanın mesleki teknik liseler üzerinden yürütülmesini istediğini belirten Gür, öğrencilerin kardeşleri için birbirinden güzel kitaplıklar tasarladığını, masalar ürettiğini aktardı.

Çocukların, kitapların engin dünyasına girmesini sağlamak istediklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Valimizin himayelerinde projeyi yürütüyoruz. Valimizin çok ciddi destekleri oldu. Hakkari Belediyesinin imkanlarıyla ilk etapta 30 bin kitap desteğinde bulundular. Emniyet Müdürlüğümüzden, jandarmamızdan kütüphane destekleri aldık. Hayırseverlerimiz 10'a yakın kütüphaneyi donattı. Velilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Onların destekleriyle açtığımız kütüphanelerde talep etmeleri halinde isimlerinin yaşatılmasını istiyoruz. Amacımız velilerin okulla bütünleşmesini sağlamak. Sürecimiz güzel işliyor. Yakın zamanda 93 kütüphanemizi bitireceğiz. Donanımlı, çok güzel kütüphaneler yapıyoruz. Her şey çocuklarımız için. Kütüphanesiz okulumuz kalmayacak. Bakanlıklardan da bu konuda destekler alıyoruz."

"Gençlerimiz daha donanımlı hale geliyor"

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael de projenin amacına ulaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

İlk etapta ilçedeki 29 okula kütüphane kazandırdıklarını anlatan Atael, "İnsanlar kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime bilirse o kadar çok düşünür. Ne kadar çok düşünürse o kadar çok üretir. Bu kütüphaneler, gençlerimizi daha donanımlı, daha nitelikli hale getirecektir. Öğrencilerimizi yarınlara hazırlama gayreti içindeyiz. Tek amacımız dünyadaki akranlarıyla rekabet eder hale getirmek." diye konuştu.

Yüksekova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Arda Dalgıç da "kardeşlerinin" kütüphaneye kavuşması için çalıştıklarını dile getirerek, "Elimizden gelen çabayı göstererek işlerimizi kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Ayrıca kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Öğretmenlerimiz sayesinde güzel tasarımlar yapıyoruz." dedi.

milli eğitim bakanlığı, Yüksekova, Hakkari, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de okulların kütüphaneleri meslek liselilerin eliyle şekilleniyor - Son Dakika


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