Hakkari'de "Okur Yazar Buluşması"

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Kadim Kent Derneğince yürütülen "Dünyamı Aydınlatan Pencerem: Kitap Kahvem" Projesi kapsamında "okur yazar buluşması" düzenlendi.

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Kadim Kent Derneğince yürütülen "Dünyamı Aydınlatan Pencerem: Kitap Kahvem" Projesi kapsamında "okur yazar buluşması" düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen konferansta Kur'an-ı Kerim okundu.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, katılımcılara Miraç Kandili ile ilgili bilgi verdi.



Ayet ve yaşanmış olaylardan örnekler veren Kayan, namazın önemine değindi, Mescid-i Aksa'nın İslam alemi için anlam ve önemini anlattı.



Konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve öğrenciler de katıldı.

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