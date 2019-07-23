Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Önce Yaya" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de "Önce Yaya" uygulaması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi tarafından "Önce Yaya" uygulaması başlatıldı.

Hakkari'de
Hakkari Belediyesi tarafından "Önce Yaya" uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesiyle birlikte 81 ile gönderilen "Önce Yaya" uygulaması konulu genelge kapsamında Hakkari şehir merkezinde yaya önceliğine dikkat çekmek için "Önce Yaya" uygulaması başlatıldı. - HAKKARİ
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti Hakkari'de askeri personeli almaya giden araçlara hain tuzak: 1 ölü, 1 yaralı Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:26:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Önce Yaya" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]