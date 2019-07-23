Hakkari'de "Önce Yaya" uygulaması
1 saat önce
Hakkari Belediyesi tarafından "Önce Yaya" uygulaması başlatıldı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından "Önce Yaya" uygulaması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığının 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesiyle birlikte 81 ile gönderilen "Önce Yaya" uygulaması konulu genelge kapsamında Hakkari şehir merkezinde yaya önceliğine dikkat çekmek için "Önce Yaya" uygulaması başlatıldı. - HAKKARİ
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