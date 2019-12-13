Hakkari'de "Öncelikli Yaya Trafik" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Öncelikli Yaya Trafik' uygulaması - Son Dakika

Hakkari'de "Öncelikli Yaya Trafik" uygulaması

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlilerince "Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması" projesi kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

Hakkari'de

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlilerince "Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması" projesi kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Hakkari Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri işbirliğiyle yaya geçidi, engelli rampası, engelli park yeri ve yangın musluklarının olduğu yerlerde park eden araçlara yönelik denetimler yapıldı. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2019 yılının "Öncelikli Yaya" yılı ilan edilmesi ile Hakkari il genelinde trafik polis memurları ile birlikte zabıta görevlilerinin daha aktif görevler üstendiğini belirtiler. Yetkililer, "Amacımız Hakkari ilinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve karayolları ile eklentilerinde yaya akışının güvenlikli bir şekilde sağlanması, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak, böylece yol kullanıcılarımız olan yaya-yolcu ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemektir. Kentimizde güvenli bir şekilde her kişi, kurum ve kuruluşa görevler düşmektedir. Bu kapsamda Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile belediye zabıta görevlileri de trafiğin düzenlenmesi amacıyla yapılacak uygulamalara katılım sağlamaya devam edecektir" denildi.


Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta görevlileri ise, trafik ekipleri ile birlikte değişik noktalarda "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, trafik ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Son Dakika Haberleri
22:12 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
22:07 Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi - Son Dakika
22:06 Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
22:06 Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de "Öncelikli Yaya Trafik" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]