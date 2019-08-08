Son Dakika Haberleri: Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. - ANKARA
Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
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