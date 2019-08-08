Hakkari'de operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
(MSB), Hakkari
bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda üç PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda üç PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. - ANKARA
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