Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit , ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Hakkari, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

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