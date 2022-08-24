Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti ağustos ayı toplantısı yapıldı

24.08.2022 16:44
Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti ağustos ayı toplantısı yapıldı

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin ağustos ayı toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin ağustos ayı toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Hakkari, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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