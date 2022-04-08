Hakkari'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

08.04.2022 11:09
Hakkari'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin 2022 yılı birinci toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin 2022 yılı birinci toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kurum amirleri ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Hakkari, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
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