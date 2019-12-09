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Hakkari'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merzan Mahallesi yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GA 0030 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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