Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Tragger, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.