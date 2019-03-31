Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Oy Kullanımı

Hakkari'de Oy Kullanımı

47 dakika önce

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullanmayı sürdürüyor.

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Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullanmayı sürdürüyor.

Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Hakkari'de oy vermeye gelen vatandaşlar, güvenlik güçleri tarafından üst aramasından geçirilerek içeri alındı. İl genelinde 602 sandıkta 176 bin 683 kişinin vatandaşlık görevini yerine getireceği Hakkari'de, oy verme işlemi devam ediyor.

Hakkari il merkezinde 52 bin 630 seçmen 182 sandıkta, Yüksekova ilçesinde 76 bin 66 seçmen 260 sandıkta, Şemdinli'de 26 bin 32 seçmen 86 sandıkta, Derecik ilçesinde 11 bin 153 seçmen 36 sandıkta, Çukurca ilçesinde ise 10 bin 945 seçmenin 38 sandıkta oy kullanması bekleniyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Türkiye, Hakkari, Politika
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