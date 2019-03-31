Hakkari'de Oy Kullanma İşlemi Sone Erdi
47 dakika önce
Hakkari ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullandığı oy kullanma işlemi saat 16: 00'da sona erdi.
Hakkari
ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullandığı oy kullanma işlemi saat 16: 00'da sona erdi.
İl genelinde 602 sandıkta 176 bin 683 kişinin vatandaşlık görevini getirdiği Hakkari'de oy verme işlemi sone erdi.07: 00'da başlanan oy kullanma işi, 16: 00'da sona erdi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:40 Kaynak: İHA
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