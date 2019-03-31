Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Oy Kullanma İşlemi Sone Erdi

Hakkari'de Oy Kullanma İşlemi Sone Erdi

47 dakika önce

Hakkari ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullandığı oy kullanma işlemi saat 16: 00'da sona erdi.

Hakkari'de Oy Kullanma İşlemi Sone Erdi, System.String[]
Hakkari ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullandığı oy kullanma işlemi saat 16: 00'da sona erdi.

İl genelinde 602 sandıkta 176 bin 683 kişinin vatandaşlık görevini getirdiği Hakkari'de oy verme işlemi sone erdi.07: 00'da başlanan oy kullanma işi, 16: 00'da sona erdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Hakkari, Politika
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