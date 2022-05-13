Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı - Son Dakika
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Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı

13.05.2022 09:11
Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerini Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde misafir etti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerini Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde misafir etti.

Merzan Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden ekipler, özel eğitim öğrencilerini kuruma ait otobüsle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Ekipler, yakından ilgilendiği öğrencilere kurumu gezdirerek yemek ikramında bulundu. Öğrencilerle Türküler seslendiren ekipler, misafirlerinin güzel zaman geçirmesini sağladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı - Son Dakika
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