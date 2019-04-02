Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Hakkari'de "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

1 saat önce

Hakkari Valiliği, kent merkezi ile ilçelerinin 4 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Hakkari'de
Hakkari Valiliği, kent merkezi ile ilçelerinin 4 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin 4 Nisan saat 00.00.01'den 18 Nisan saat 23.59.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA

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