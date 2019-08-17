Son Dakika Haberleri: Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

1 saat önce

Hakkari'de kent merkezi ile 3 ilçesindeki bazı alanların, 6 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması, System.String[]
Hakkari'de kent merkezi ile 3 ilçesindeki bazı alanların, 6 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 3 bölgenin 22 Ağustos saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:15 Kaynak: AA
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