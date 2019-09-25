Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bölge, 6 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bölge, 6 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.


Terör saldırıları nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."


Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Yüksekova ilçesindeki 3 bölgenin 25 Eylül saat 00.00'dan 30 Eylül saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]