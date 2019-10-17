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Son Dakika Güncel Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

1 saat önce

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan alan bugün dahil olmak üzere 4 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması, System.String[]

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan alan bugün dahil olmak üzere 4 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşın terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki bölgenin bugün dahil olmak üzere 20 Ekim günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.


"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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