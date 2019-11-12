Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması - Son Dakika

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

7 saat önce

Hakkari merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de

Hakkari merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 13-27 Kasım tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]