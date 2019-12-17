Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Son Dakika
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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

6 saat önce

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki 2 bölge, 5 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki 2 bölge, 5 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 2 bölgenin 18 Aralık günü saat 00.00'dan 22 Aralık günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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