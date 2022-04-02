Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI - Son Dakika
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Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

02.04.2022 20:11

Son dakika haber... HAKKARİ'de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.

HAKKARİ'de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.

Hakkari'de teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor. Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7- 24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti. (DHA)

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI
Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI - Son Dakika
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