Hakkari'de "özel öğrenciler"in yaptığı ürünler sergilendi - Son Dakika

Hakkari'de Beyaz Gelincik Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi öğrencilerinin, "Egelsiz Sanat Merkezi" projesi farlı materyallerden yaptığı el sanatı ürünler ile resimler sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezinin giriş katında açılan sergide, yaklaşık 200 öğrencinin eğitmenleri eşliğinde 6 ayda hazırladıkları el sanatları ürünleri ve resimler yer aldı.

Projenin Koordinatörü Hiroşima Tuğan, proje ile öğrencilerle yönelik bağlama, gitar, erbane, piyano, keman alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda Van gezisi de düzenlediklerini aktaran Tuğan, şunları kaydetti:

"El sanatları ve resim sergisi açtık. Taş tozundan yaptığımız küçük objelerimiz var. Bunları öğrencilerle harç yapıp kalıba döktükten sonra boyama aşamasına geçtik. Bu çalışmayı haziran ayından beri yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışmalardan büyük mutluluk duydu. Farklı yaş gruplarından çalışabildiğimiz her öğrencimizle çalıştık. Bu sergiyi farkındalık yaratmak amacıyla açtık."