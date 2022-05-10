HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI - Son Dakika
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HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI

10.05.2022 13:13

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağa pancar toplamaya giden kadınlar, aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağa pancar toplamaya giden kadınlar, aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yüksekova'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında yaşayan kadınlar, pancar toplamaya gitti. Kadınlar havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kaldı. Kadınlar, cep telefonuyla yakınlarına ulaşıp, bölgedeki bir mezraya sığındı.

HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI
HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI
HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI
HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI - Son Dakika
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