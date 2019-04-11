Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Patlayıcı Ele Geçirildi

Hakkari'de Patlayıcı Ele Geçirildi

16 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve tüp ele geçirildi.

Hakkari'de Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve tüp ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Mahallesi Arpalı mezrası mevkisinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve büyük tüp ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 Kaynak: AA
Yüksekova, PKK, Hakkari, Güncel
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