Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'de Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi

35 dakika önce

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, el bombası, 11 kilogram patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 3 sinyal alıcı cihaz, 100 metre kablo ve 8 büyük pil ele geçirildi.

Patlayıcılar imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:09 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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