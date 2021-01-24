Hakkari'de patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.