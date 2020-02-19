Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda; AT-40 füzesi, roketatar mühimmatı ve el bombası ele geçirildi.

Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda; AT-40 füzesi, roketatar mühimmatı ve el bombası ele geçirildi.

Derecik'e bağlı Ortaklar köyü Ormancık mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve el telsizi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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