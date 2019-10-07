Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

1 saat önce

Hakkari merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Hakkari merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup tabanca, av tüfeği, farklı silahlara ait 277 fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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