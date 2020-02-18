Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve örgüt üyelerine yardım yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Şubat'ta il merkezinde 6, Yüksekova'da 10, Şemdinli'de 5 ve Çukurca'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.