Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve örgüt üyelerine yardım yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Şubat'ta il merkezinde 6, Yüksekova'da 10, Şemdinli'de 5 ve Çukurca'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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