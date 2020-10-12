Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi - Son Dakika

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin operasyonel birliklerin geçiş güzergahındaki bölgede tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, operasyonel birliklerin geçiş güzergahında bulunan bölgede PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış uzaktan komutalı 2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Düzenek ekiplerce etkisiz hale getirildi.