Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Derecik ilçesi Ormancık köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında tespit edilen sığınakta, AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve telsiz ele geçirildi.

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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