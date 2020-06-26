Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 24 Haziran'da Çukurca ilçesi Narlı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 102 hava savunma, 128 uçaksavar, 7 havan, 74 doçka ile 144 biksi mühimmatı, 320 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile 2 el bombası ele geçirildi.