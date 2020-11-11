Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda patlayıcı ve mühimmat bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yürütülen "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar antitank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1175 biksi mühimmatı, C3-C4 patlayıcı madde ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

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