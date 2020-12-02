Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

02.12.2020 20:19
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Geçimli köyü ile Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda mühimmat, patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'nin Geçimli köyü ile Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda mühimmat, patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, dün merkeze bağlı Geçimli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin barınma alanlarının imha edilmesine yönelik operasyonda tespit edilen mağarada, 14,5 milimetrelik doçka silah namlusu ve bu silaha ait çatal ayak bulundu.

Ayrıca, Yüksekova ilçesi Hanamir bölgesi İkiyaka Cilo Sat Gölleri mevkisindeki mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, toplamda 70 kilogram olan kullanıma hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 boş varil, 6 piknik tüpü, 150 metre çatı yapımında kullanılan sac, branda, 150 metre patlayıcı yapımında kullanılan elektrik kablosu, akü, 300 metre inşaat teli, hilti kutusu, 18 litre gres yağı, beşer kilogramlık 2 teneke içinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı madde ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Mühimmat, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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