Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 şarjör ile 59 fişek, 4 RPG-7 antitank mühimmatı ve 2 RPG-7 sevk fişeği bulundu.

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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