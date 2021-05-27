Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Çatma köyü kırsalına 25 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

"Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çatma-1" adı verilen operasyonda tespit edilen mağarada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 65 fişek ve şarjör, sırt çantası, 2 çift ayakkabı, alüminyum folyo kaplı yeşil branda, 20 metre yanmaz elektrik kablosu, çeşitli giyim eşyaları ile çok miktarda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.