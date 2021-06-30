Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Bölük köyü kırsalında bulunan mağara ve sığınaklarda dün yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği ve bu silaha ait 7,62 milimetrelik 11 fişek ve şarjör bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.