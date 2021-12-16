Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada - Son Dakika

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 23'üncü haftada da sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP binası önüne kadar yürüdü. Rıdvan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın kardeşi Rojhat'ı kaçırdığını, onu aramaya çıkan ağabeyinin de şehit edildiğini söyledi.

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 23'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler; ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı.