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Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada - Son Dakika

Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada

16.12.2021 14:53
Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 23'üncü haftada da sürdü.

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 23'üncü haftada da sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP binası önüne kadar yürüdü.  Rıdvan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın kardeşi Rojhat'ı kaçırdığını, onu aramaya çıkan ağabeyinin de şehit edildiğini söyledi.

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 23'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler; ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı.

'PKK KARDEŞİMİ KAÇIRDI, ONU ARAYAN AĞABEYİMİ DE ŞEHİT ETTİ"Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine katılan Rıdvan Çiftçi, kardeşi Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve onu aramaya çıkan 4 çocuk babası ağabeyi Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.Eyleme kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için katılan Leyla Çiftçi de "Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada
Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada
Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada
Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada
Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada
Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada

Hakkari, Çiftçi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de, PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin eylemi 23'üncü haftada - Son Dakika


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