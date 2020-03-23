Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, stinger füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, stinger füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi. Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalık alana gizlenmiş, dolu halde 1 adet stinger füzesi, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 28 fişek, 119 bixi fişeği, el bombası ile 1 adet 4'lü pil bloğu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:28 Kaynak: DHA

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