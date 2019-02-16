Hakkari'de PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi
1 saat önce
HAKKARİ'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi.
HAKKARİ'de, jandarmanın terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari
İl Jandarma
Komutanlığını ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ köyü kırsal bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:22 Kaynak: DHA
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