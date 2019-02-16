Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

Hakkari'de PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığını ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ köyü kırsal bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:22 Kaynak: DHA

PKK, Hakkari, Güncel
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