Hakkari'de PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

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Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti

Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var