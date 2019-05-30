Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ve Çukurca ilçelerinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Derecik ve Çukurca ilçelerinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat  ele geçirildi.
Derecik İlçesi Ortaklar Köyü Ormancık Mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeterinde, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 fünye, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
ÇUKURCA'DA HAVAN VE ROKETATAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Çukurca ilçesinin Dede köyü kırsal alana, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise, 2 adet 81 mm çapında havan mühimmatı,1 adet 60 mm çapında havan mühimmatı,1 adet RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 6 anti personel mayını,1 boş roketatar lançeri,1 boş füze lançeri, 5 roketatar boş sevk fişeği kutusu,elektrikli fünye ile tuzaklanmış kablo tertibatı ele geçirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.


- Derecik
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:28 Kaynak: DHA
Çukurca, PKK, Güncel
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