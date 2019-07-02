Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

42 dakika önce

HAKKARİ'de, Jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar silah ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de, Jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar silah ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Geçimli köyü Gerik Tepe kırsal alanında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 doçka silahı, 318 doçka mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
Jandarma, Hakkari, PKK, Güncel
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