Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama

Hakkari'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. İki gün önce Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, aynı zamanda örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: DHA

Hakkari, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı Son Dakika! Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]