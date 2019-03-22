Hakkari'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama
1 saat önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. İki gün önce Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, aynı zamanda örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: DHA
İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı
Son Dakika! Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi
Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi