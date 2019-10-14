Son Dakika Haberleri: Hakkari'de pkk sığınağında patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de pkk sığınağında patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Hakkari'de pkk sığınağında patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

28 dakika önce

HAKKARİ kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta antitank mayını, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'de pkk sığınağında patlayıcı düzenekleri ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta antitank mayını, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütününün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ekipler kent mekezine bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 5 antitank mayını, 84 elektrikli fünye, 1 el bombası, 1 güneş paneli, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 akü, bin 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 5 büyük boy pilden yapılmış batarya bloğu, 31 CD, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
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