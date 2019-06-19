Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

2 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü yakınlarında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü yakınlarında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kamışlı köyü Yeşildere mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca, güvenlik korucularına yönelik yapılan roketli saldırı sonucu çıkan çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınak içerisinde; bir adet RPG-7 roketatar, bir adet basma düzenekli EYP (el yapımı patlayıcı), bir adet pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Hakkari, PKK, Güncel
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